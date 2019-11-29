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إندونيسي يصنع “مروحية” خاصة للقضاء على الزحام.. كم تكلف بناؤها؟
http://almnatiq.net/?p=804003
المناطق_وكالات

قرر أحد سكّان مدينة سوكابومي في جزيرة جاوة الإندونيسية أن يبني مروحية هيلكوبتر ليتخلص من هذه المشكلة اليومية.
وبحسب “العربية نت”، يمضي جوجون جنيدي وقت فراغه في الفناء الخلفي لبيته لإكمال مشروعه، مسترشداً بمقاطع فيديو تعليمية، إذ إنه يحلم بالطيران فوق الطرق المزدحمة في مسقط رأسه سوكابومي.
وقال هذا الرجل البالغ من العمر 42 عاماً عن الازدحام في المدينة الواقعة على مسافة حوالي 110 كيلومترات إلى الجنوب من العاصمة جاكرتا: “إنه أمر محبط جداً، ينفد منك البنزين. كما أن الأمر مضيعة للوقت.. وينتهي بك الأمر وأنت تشعر بغضب عارم عندما تصل إلى المكان الذي كنت تقصده”.
وأوضح جنيدي أنه أنفق حوالي 30 مليون روبية (2100 دولار أميركي) على مروحية الهيلكوبتر التي يبنيها منذ أن بدأ العمل عليها قبل 18 شهراً.
ويساعد جنيدي في بناء الهيلكوبتر التي يبلغ طولها ثمانية أمتار والعاملة بالبنزين والتي لم تستقل بعد رحلتها الأولى، ابنه الصغير وجاره. وقال جنيدي على مروحيته: “عندما تقلع طائرتي سأكون راضياً”.

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