إندونيسي يصنع “مروحية” خاصة للقضاء على الزحام.. كم تكلف بناؤها؟

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قرر أحد سكّان مدينة سوكابومي في جزيرة جاوة الإندونيسية أن يبني مروحية هيلكوبتر ليتخلص من هذه المشكلة اليومية.

وبحسب “العربية نت”، يمضي جوجون جنيدي وقت فراغه في الفناء الخلفي لبيته لإكمال مشروعه، مسترشداً بمقاطع فيديو تعليمية، إذ إنه يحلم بالطيران فوق الطرق المزدحمة في مسقط رأسه سوكابومي.

وقال هذا الرجل البالغ من العمر 42 عاماً عن الازدحام في المدينة الواقعة على مسافة حوالي 110 كيلومترات إلى الجنوب من العاصمة جاكرتا: “إنه أمر محبط جداً، ينفد منك البنزين. كما أن الأمر مضيعة للوقت.. وينتهي بك الأمر وأنت تشعر بغضب عارم عندما تصل إلى المكان الذي كنت تقصده”.

وأوضح جنيدي أنه أنفق حوالي 30 مليون روبية (2100 دولار أميركي) على مروحية الهيلكوبتر التي يبنيها منذ أن بدأ العمل عليها قبل 18 شهراً.

ويساعد جنيدي في بناء الهيلكوبتر التي يبلغ طولها ثمانية أمتار والعاملة بالبنزين والتي لم تستقل بعد رحلتها الأولى، ابنه الصغير وجاره. وقال جنيدي على مروحيته: “عندما تقلع طائرتي سأكون راضياً”.