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تعرف على نظام النقاط بلائحة المرور الجديدة

تعرف على نظام النقاط بلائحة المرور الجديدة
http://almnatiq.net/?p=804008
المناطق_الرياض

أفادت مصادر مطلعة بملامح نظام المرور الجديد الذي سيتم تطبيقه قريباً .

ووفقاً للائحة التنفيذية للنظام الجديد فإنه من المقرر تسجيل المخالفات بنظام النقاط ، إذ تم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة حسب خطورتها ،على أن يسري النظام كالتالي :

1-يتم سحب الرخصة من السائق حال وصوله لـ 90 نقطة في 3 سنوات تحسب بدءً من تاريخ أول مخالفة .
2-إذا مضى عام من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة دون ارتكاب مخالفة جديدة سيتم إلغاء النقاط المسجلة على السائق .
3-لن يتم السماح بتجديد الرخصة التي سُحبت نهائياً إلا بعد عام .
4-إذا ارتكب السائق مخالفات السرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير المسكر وعكس الإتجاه والتجاوز الخطر للمرة الثانية خلال عام ، سيتم فرض الغرامة عليع بالحد الأعلى ، وإذا تكررت للمرة الثالثة يُحال للقضاء للحم في سجنه لمدة عام .
5-تسقط المخالفات المرورية عن السائق المتوفي دون تسديدها .

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