فيديو مرعب.. شاهد: لحظة سقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

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وثقت كاميرات مراقبة محطة آجويرو في الأرجنتين لحظة سقوط رجل على قضبان المترو أثناء انشغاله في هاتفه المحمول.

وأظهرت اللقطات الرجل البالغ من العمر 49 عاما وهو يقترب من الحافة وفجأة يسقط مباشرة على القضبان ، وقد أسرع المارة لإنقاذه وسحبوه مرة أخرى إلى الرصيف.

ووفقا لصحيفة مترو توجهت إليه خدمات الطوارئ في المحطة لاطمئنان على حالته، حيث وقعت الحادثة في محطة Aguero على خط بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأفادت الصحيفة أن الرجل كان يرتدي أربطة لتقويم العظام على ساقه عندما سقط على قضبان السكك الحديدية، ورفض نقله إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي.