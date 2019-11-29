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محليا ودولياً .. الخطاب الملكي منهجه الموضوعية والشفافية وبعد النظر

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محليا ودولياً .. الخطاب الملكي منهجه الموضوعية والشفافية وبعد النظر

محليا ودولياً .. الخطاب الملكي منهجه الموضوعية والشفافية وبعد النظر
http://almnatiq.net/?p=804039
المناطق - الرياض

اتسمت مضامين كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – في المحافل المحلية والدولية بديمومة النهج الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها ، والتأكيد على خصوصيتها في التعاطي مع الأحداث نظراً لمكانتها وريادتها للعالم الإٍسلامي وتشرفها بخدمة الحرمين الشريفين ، وبمحورية دورها سياسياً واقتصادياً على مختلف الصعد عربياً وإقليمياً ودولياً .
ومحلياً ظل الخطاب الملكي يؤكد أن الإنسان السعودي هو المحور الرئيس للتنمية الوطنية وأن المسيرة الخيرة لوطننا بفضل الله حققت منجزات نباهي بها بين الأوطان، تمت بعزم شبابنا وشاباتنا، وهم يمضون في طريقهم إلى المستقبل بكل ثقة، مسلحين بعقيدتهم الإسلامية السمحاء، وشيمهم العربية الأصيلة، والعلوم والمعارف التي نهلوا منها لمواصلة مسيرة البناء والازدهار.
ولا تخلو كلمة أو حديث لخادم الحرمين الشريفين دون أن يؤكد من خلالها على مكانة المملكة بوصفها منطلق الإسلام ومهد العروبة وقبلة المسلمين التي تقف بكل حزم وعزم مع الدول الإسلامية والعربية لأخذ حقوقها كاملة دون نقصان.
ويشدد – حفظه الله – في كل كلماته على نعم الله وفضله التي حباها المملكة العربية السعودية حتى أضحت دولة السلام.

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