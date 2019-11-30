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“هونور” تطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم 14 يوما

“هونور” تطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم 14 يوما
http://almnatiq.net/?p=804050
المناطق - وكالات

أطلقت شركة “هونور” الصينية، ساعة ذكية جديدة، تعتمد على نظام تشغيل شركة “هواوي”، ومزودة ببطارية تمتاز بمدة تشغيل تصل إلى 14 يوما.

ويصل سعر ساعة “هونور” الجديدة “Magic Watch 2” إلى 155 دولارا للموديل بقُطر 42 ميلي، و170 دولارا للموديل بقُطر 46 ميلي.

وأوضحت الشركة الصينية، أن ساعتها تأتي مزودة ببطارية سعة 455 مللي أمبير ساعة، وذلك في النسخة الكبيرة بقطر 46 ميلي، في حين تتقلص هذه المدة إلى 7 أيام في النسخة الأصغر بقطر 42 ميلي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتم تجهيز الساعة بشاشة OLED، كما أنها تدعم تقنية Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية اتصالات المجال القريب NFC والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومستشعر للتسارع ومقياس لمعدل ضربات القلب.

وينبض بداخل الساعة المعالج Kirin A1، مع ذاكرة داخلية تبلغ 4 غيغابايت، مع إتاحة 2 غيغابايت كذاكرة للموسيقى لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية.

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