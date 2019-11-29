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حصيلة قتلى العراق بالمئات..ومحتجون يحاصرون مبنى شرطة ذي قار

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حصيلة قتلى العراق بالمئات..ومحتجون يحاصرون مبنى شرطة ذي قار

حصيلة قتلى العراق بالمئات..ومحتجون يحاصرون مبنى شرطة ذي قار
http://almnatiq.net/?p=804072
المناطق - وكالات

أفادت “سكاي نيوز عربية”، الجمعة، بأن متظاهرين حاصروا مبنى شرطة محافظة ذي قار، في الوقت الذي تطالب فيه الشرطة وجهاء المحافظة بالتدخل.

وشهد يوم الجمعة، تشييع سكان محافظة النجف العراقية، ضحايا أحداث الخميس من ساحة اعتصام الصدري.

كذلك أفادت “سكاي نيوز عربية” بأن مسلحين اغتالوا الناشط حيدر اللامي، وسط محافظة ميسان العراقية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر عراقية قولها الجمعة، إن أكثر من 400 قتيل قد سقطوا، منذ بدء الاحتجاجات في العراق.

وأمر مجلس القضاء الأعلى، بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.

وقتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس.

من جانبها، أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

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