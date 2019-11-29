العفو الدولية : 161 متظاهراً سقطوا في احتجاجات إيران

المناطق - وكالات

أعلنت منظمة العفو الدولية على تويتر، الجمعة أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقا لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.

يأتي هذا العدد، بعد أن أعلنت المنظمة في إحصائيات سابقة أن العدد بلغ أكثر من 140 قتيلاً في الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية وامتدت لـ 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت الأربعاء أن السلطات الإيرانية، تعمدت “التستر” على أعداد القتلى والمعتقلين خلال التظاهرات.