تعليم وادي الدواسر يدعو المتقدمين لوظائف حراس ومراسلين للمقابله الشخصيه

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

اعلنت ادارة تعليم وادي الدواسر‬ ممثلة بإدارة الموارد_البشرية‬ أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصيةللوظائف “حراس-مراسلين”{رجال } واكدت إدارة تعليم وادي الدواسر عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير أن الدعوة لإجراء المقابلة لا تعني الترشيح النهائي لشغل الوظيفة وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح لشغل الوظيفة ‏ودعت من يجد أسمه ضمن الأسماء المعلنة، بالحضور في اليوم

‏والتاريخ المحدد له والموضح ببيان الأسماء مع إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، وأصل المؤهل مع صورة منه، وإثبات سكن واوضحت ادارة تعليم وادي الدواسر ان المقابلات الشخصيه للمعلنه اسمائهم ستكون في إدارة التعليم قاعة الملك عبدالعزيزمن الساعة الواحدة مساءً حتى الثالثة مساءً واكدت ادارة تعليم وادي الدواسر أن من يتخلف عن الحضور لإجراء المقابلة في اليوم والتاريخ المحدد له يعتبر ذلك تنازلاً منه عن الترشيح للوظيفة .

‏وفيما يلي قوائم أسماء المرشحين :