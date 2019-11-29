البدير في خطبة الجمعة : من أراد المسح على الخفين وجب عليه تعلم أحكامه ومعرفة مدته وصفته وشرائط جوازه وما ينقضه وحكمه إذا انتفض وغيرذلك من المسائل

المناطق - المدينة المنورة

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم أن الفقه زاد المتعبد وعون المسترشد ومن قل فقهه ساء فعله وأرداه جهله وإذا نزل الشتاء أقبل الناس على لبس الخفاف والجوارب والحوائل والتساخين والمسح على الخفين عند الوضوء جائز لا ينكره إلا مبتدع مخالف لجماعة المسلمين أهل الفقه والأثر .

وأضاف فضيلته أن من أراد المسح على الخفين وجب عليه تعلم أحكامه ومعرفة مدته وصفته وشرائط جوازه وما ينقضه وحكمه إذا انتفض وغير ذلك من المسائل .

وبينّ فضيلته أن الخف ما صنع من الجلد وسمي خفًا لخفته وقيل لأن الحكم خفف بلبسه من الغسل إلى المسح وأما الجوارب فهو كل ساتر للقدم صنع من قطن أو صوف أو وبر أو قماش ونحوها ويسمى اليوم بالشُّراب .

وأضاف فضيلته يشترط أن يكونا طاهرين ساترين للقدمين والكعبين ثخينين كثيفين صفيقين لا يشفان ما تحتهما فإن كان الجورب مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم ويرى لون البشرة من ورائه لم يجز المسح عليه وإن كان مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه صح المسح عليه في أصح قولي العلماء .

واختتم فضيلته الخطبة بالإشارة إلى أنه يجب أن تحمدوا الله على نعمه الغزار و فضله المدرار وتذكروا كيف كان الناس يمشون الحفا ويفقدون الدفا وينامون على الحجر والصفا ثم أصبحتم من بعدهم في عيش واسع مخصب غيداق وثمر ينيع نضيج موراق فاشكروا الله على سوابغ الفضل والالاء فالمطيع المشكور إلى الفضل والنماء والبركة والعصي النفور إلى الخزي والفقر والهلكة .