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مبعوث أممي : محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

مبعوث أممي : محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق
http://almnatiq.net/?p=804129

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، اليوم الجمعة، إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعا انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثا معنية بالتفاوض بشأن الدستور.

وقال للصحافيين إن رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفا “نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

والاثنين الماضي، أفاد مراسل “العربية” بأن وفد النظام السوري غادر مقر الأمم المتحدة دون انعقاد جلسة موسعة للجنة الدستورية. ونقل عن وفد المجتمع المدني قوله، إن النظام السوري طالب المعارضة في جنيف، بإدانة العملية التركية ففشلت الجلسة.

في حين، نقلت وكالة النظام السوري (سانا) عن مصادر مقربة من أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف، أن سبب مغادرة مقر الأمم المتحدة عدم حصول الوفد على رد حول مقترحه لجدول الأعمال.

جير بيدرسون

هذا وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي تعقبه انتخابات.

فيما لم تتمكن الأطراف السورية من مواصلة أعمال اللجنة الدستورية بمدينة جنيف السويسرية نتيجة الخلافات الكبيرة بين الوفدين اللذين يمثل أحدهما النظام السوري والآخر معارضته، إلى جانب وفدٍ ثالث يمثّل المجتمع المدني في البلاد التي تشهد حرباً طاحنة منذ سنوات.

وقال المتحدّث باسم وفد المعارضة المعروف بـ “الهيئة السورية للتفاوض”، إن “النظام يريد منا أن نضعه فوق أي اعتبار، لكن نحن من جهتنا نريد أن يضع النظام سوريا فوق أي اعتبار، وهنا يكمن التصادم الحقيقي بيننا”.

وأضاف يحيى العريضي في مقابلة سابقة مع “العربية.نت” من جنيف أننا “نضع سوريا وشعبها وحريته وديمقراطيته فوق أي اعتبار في دولة ذات سيادة مستقلة، لا احتلال أو استبداد فيها، لكن هاجس النظام هو بقاء تلك المنظومة الاستبدادية رغم كل الجرائم التي ارتكبها”.

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