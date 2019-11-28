احدث الأخبار

فتح باب التسجيل في ورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
منطقة الباحة
 “الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن قرب جسر لندن
أبرز المواد
 ضبط (4253791) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 مبعوث أممي : محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق
أبرز المواد
 إعلاميون ودبلوماسيون: منتدى الإعلام السعودي خطوة ريادية ومنصة للتفاعل المهني الدولي
أبرز المواد
 مدني العاصمة المقدسة يباشر انهيار منزل بحي الشرائع في مكة
أبرز المواد
 احتفالات في بغداد بعد قرار عبدالمهدي الاستقالة
أبرز المواد
 في موقف إنساني نبيل .. أب يتبرع لزوجة أبنه بكليته
منطقة الرياض
 47.4 مليار ريال إجمالي اكتتابات 4.9 مليون فرد في «أرامكو»
أبرز المواد
 تجنبًا لانزلاق البلاد في الفوضى .. رئيس وزراء العراق يعلن تقديم استقالته للبرلمان
أبرز المواد
 البدير في خطبة الجمعة : من أراد المسح على الخفين وجب عليه تعلم أحكامه ومعرفة مدته وصفته وشرائط جوازه وما ينقضه وحكمه إذا انتفض وغيرذلك من المسائل
أبرز المواد
فتح باب التسجيل في ورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

فتح باب التسجيل في ورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

منطقة الباحة
“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

أبرز المواد
سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن قرب جسر لندن

سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن قرب جسر لندن

أبرز المواد
ضبط (4253791) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط (4253791) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد

فتح باب التسجيل في ورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

فتح باب التسجيل في ورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=804141
المناطق - الباحة
أعلن مجلس شباب منطقة الباحة عن فتح باب التسجيل في ورش العمل التي تنطلق يوم الأحد القادم على مدى يومين، ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.
 وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران
أن الملتقى يتضمن ورشتين عمل وجلسة حوارية إضافة إلى لقاء مفتوح مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.
وأن الملتقى يرتكز إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 منوهاً للراغبين في التسجيل في ورشة عمل صناعة النجاح “كيف تبني مبادره ناجحة” من خلال الرابط https://forms.gle/wA7Kr7RJqpwmke4f8,
وورشة عمل طاقة مؤثرة “دور الشباب في التأثير” من خلال الرابط

روابط ذات صلة

أمير الباحة يكرم المواطن عباس في إنقاذ محتجزين في السيول بمحافظة المخواة

أمير الباحة يكرم المواطن عباس في إنقاذ محتجزين في السيول بمحافظة المخواة
مدني الباحة ينفذ برنامجه التوعوي لفصل الشتاء داخل الاسواق الرئيسيه والمواقع العامه

مدني الباحة ينفذ برنامجه التوعوي لفصل الشتاء داخل الاسواق الرئيسيه والمواقع العامه
أمير الباحة يكرم مواطناً لإنقاذه أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة

أمير الباحة يكرم مواطناً لإنقاذه أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*