فتح باب التسجيل في ورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

المناطق - الباحة

أعلن مجلس شباب منطقة الباحة عن فتح باب التسجيل في ورش العمل التي تنطلق يوم الأحد القادم على مدى يومين، ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران

أن الملتقى يتضمن ورشتين عمل وجلسة حوارية إضافة إلى لقاء مفتوح مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وأن الملتقى يرتكز إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 منوهاً للراغبين في التسجيل في ورشة عمل صناعة النجاح “كيف تبني مبادره ناجحة” من خلال الرابط https://forms.gle/ wA7Kr7RJqpwmke4f8

وورشة عمل طاقة مؤثرة “دور الشباب في التأثير” من خلال الرابط