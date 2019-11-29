سمو أمير منطقة جازان يوجه الجهات المختصة بمتابعة تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية بالمنطقة

جازان _ فضة عطيف

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الجمعة تداعيات وآثار التقلبات الجوية والتي شهدتها المنطقة وما واكبها من حالة مطرية، ورياح شديدة، وهطول أمطار متفرقة وغزيرة على مدينة جازان ، وبعض المحافظات والمراكز وأطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات .

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة بأن سموه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الموقف .

وأن توجيهات سموه المبلغة للجميع تؤكد على ضرورة التواجد الميداني ، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ ، مطالباً بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات .