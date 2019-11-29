احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية” تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر
أبرز المواد
 ستة مجالات رئيسية شملتها مذكرة التعاون بين المملكة والإمارات في مجال الأنشطة الفضائية
أبرز المواد
 مواءمة : 8 معايير للحصول على شهادة “مواءمة” لالتزام المنشآت بتوفير بيئة عمل موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني غداً في نصف نهائي خليجية السلة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يوجه الجهات المختصة بمتابعة تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية : خادم الحرمين الشريفين أرسى معالم نهضة حضارية في مختلف المواقع
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة
أبرز المواد
 أردوغان لماكرون : أنت ميت دماغياً .. وفرنسا تستدعي السفير
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل في ورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
منطقة الباحة
 “الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن قرب جسر لندن
أبرز المواد
 ضبط (4253791) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
“العمل والتنمية الاجتماعية” تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

“العمل والتنمية الاجتماعية” تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

أبرز المواد
ستة مجالات رئيسية شملتها مذكرة التعاون بين المملكة والإمارات في مجال الأنشطة الفضائية

ستة مجالات رئيسية شملتها مذكرة التعاون بين المملكة والإمارات في مجال الأنشطة الفضائية

أبرز المواد
مواءمة : 8 معايير للحصول على شهادة “مواءمة” لالتزام المنشآت بتوفير بيئة عمل موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة

مواءمة : 8 معايير للحصول على شهادة “مواءمة” لالتزام المنشآت بتوفير بيئة عمل موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة

أبرز المواد
المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني غداً في نصف نهائي خليجية السلة

المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني غداً في نصف نهائي خليجية السلة

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يوجه الجهات المختصة بمتابعة تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية بالمنطقة

سمو أمير منطقة جازان يوجه الجهات المختصة بمتابعة تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=804155
جازان _ فضة عطيف
تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الجمعة تداعيات وآثار التقلبات الجوية والتي شهدتها المنطقة وما واكبها من حالة مطرية، ورياح شديدة، وهطول أمطار متفرقة وغزيرة على مدينة جازان ، وبعض المحافظات والمراكز  وأطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات .
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة بأن سموه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل  والشؤون الصحية  وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية  والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الموقف .
وأن توجيهات سموه المبلغة للجميع تؤكد على ضرورة التواجد الميداني ، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ ، مطالباً بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات .

روابط ذات صلة

“العمل والتنمية الاجتماعية” تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

“العمل والتنمية الاجتماعية” تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر
ستة مجالات رئيسية شملتها مذكرة التعاون بين المملكة والإمارات في مجال الأنشطة الفضائية

ستة مجالات رئيسية شملتها مذكرة التعاون بين المملكة والإمارات في مجال الأنشطة الفضائية
مواءمة : 8 معايير للحصول على شهادة “مواءمة” لالتزام المنشآت بتوفير بيئة عمل موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة

مواءمة : 8 معايير للحصول على شهادة “مواءمة” لالتزام المنشآت بتوفير بيئة عمل موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*