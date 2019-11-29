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المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني غداً في نصف نهائي خليجية السلة

المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني غداً في نصف نهائي خليجية السلة

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المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني غداً في نصف نهائي خليجية السلة

المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني غداً في نصف نهائي خليجية السلة
http://almnatiq.net/?p=804158
المناطق _ الرياض

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مع نظيره البحريني غداً في الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية لكرة السلة التي تستضيفها دولة الكويت.
وحث رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد اللاعبين خلال اجتماعه معهم اليوم على تقديم مستوى فني مميز يؤهلهم لتحقيق اللقب ، مؤكداً أن المستوى الفني داخل الملعب هو الذي يحسم هذه المباريات.
من جانب آخر تألق الحكم السعودي أحمد آل خميس خلال المباريات التي أسندت له في البطولة ، حيث أدار 3 مباريات قدم من خلالها صورة رائعة عن مستوى التحكيم السعودي.

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