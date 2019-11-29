مدني جازان يجدد تحذيراته : تقلبات جوية وهطول أمطار متفرقة على محافظات جازان و إنقاذ محتجزين

جازان _ فضة عطيف

هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء امس من الخفيفة الى المتوسطة على المحافظات على معظم محافظات المنطقة وسالت على اثرها عدد من الاودية والشعاب .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن مركز القيادة والتوجيه ابلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردنا من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

واشار الى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 اشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش داهمهم السيل وهم بوسط الوادي تم انتقال الفرق اللازمة للموقع واخراجهم جميعا وهم بصحة جيده ولله الحمد.

كما بين ان فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغ عن احتجاز 5 اشخاص فوق منزلهم بقرية سمره بعد محاصرة مياة السيول لهم وتم انتقال الفرق اللازمة للموقع وفتح الطريق لهم وخروجهم بصحة جيدة ولله الحمد

وحذر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة والاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه لاسمح الله

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

متمنيا السلامة للجميع.