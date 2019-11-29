شعار ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

المناطق _ الرياض

بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد، التي توافق يوم السبت ١٤٤١/٤/٣، قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بتصميم وإصدار شعار ذكرى البيعة الخامسة، والذي يتكون من صورة الملك سلمان وهو جالس على كرسي الملك، وأسفل منه كتب بخط كوفي مطور ومزين، وباللون الأخضر الغامق؛ جملة: “ذكرى البيعة” وفي نهايتها الرقم “5” اللاتيني.

ومن المقرر أن يتم تعميم الشعار على جميع الجهات الحكومية والخاصة، لاستخدامه ضمن شعاراتها ومنتجاتها الخاصة بذكرى البيعة.

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