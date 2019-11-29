وزارة الخارجية تُعرب عن إدانة المملكة واستنكارها لعملية الطعن التي وقعت في لندن

المناطق _ الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لعملية الطعن التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه، كما تؤكد تضامن المملكة العربية السعودية التام مع المملكة المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها.

كما عبرت وزارة الخارجية عن تمنيات المملكة للجرحى بالشفاء العاجل.