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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=804194
المناطق _ الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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