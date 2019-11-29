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العتيبي يجتاز برنامج تدريب الفنيين في صيانة الطائرات

العتيبي يجتاز برنامج تدريب الفنيين في صيانة الطائرات

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العتيبي يجتاز برنامج تدريب الفنيين في صيانة الطائرات

العتيبي يجتاز برنامج تدريب الفنيين في صيانة الطائرات
http://almnatiq.net/?p=804197
المناطق _ الرياض
نجح حاتم بن عبيد العتيبي ، مؤخراً في اجتياز برنامج تدريب الفنيين السعوديين (SNTTP) ، والذي تنفذه بي أيه إي سيستمز – السعودية ، ويعتبر احد برامج التوازن الاقتصادي .
حيث يعد برنامج تدريب الفنيين السعوديين (SNTTP) الذي تقدمه الشركة من أهم البرامج التي تُعنى بحاملي الشهادة الثانوية على مستوى المملكة، وهو برنامج تدريبي مكثف لمدة 4 سنوات يتضمن مرحلة نظرية، وأخرى تدريبية على رأس العمل، كما أنه يتضمن الابتعاث للدراسة والتدريب في المملكة المتحدة، ويتيح مجال التعيين للعمل على صيانة الطائرات بمختلف مواقع عمل الشركة في المملكة بعد إكمال المتدرب للبرنامج بنجاح.
صحيفة فجر تبارك للعتيبي ، اجتياز البرنامج ، وتتمنى له مزيد من التوفيق في حياته العلمية والعملية .

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