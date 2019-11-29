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تركي بن طلال يلتقي وفد “إخاء عسير” ويشيد بالخدمات التي تقدمها للأيتام

تركي بن طلال يلتقي وفد “إخاء عسير” ويشيد بالخدمات التي تقدمها للأيتام

أبرز المواد
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تركي بن طلال يلتقي وفد “إخاء عسير” ويشيد بالخدمات التي تقدمها للأيتام

تركي بن طلال يلتقي وفد “إخاء عسير” ويشيد بالخدمات التي تقدمها للأيتام
http://almnatiq.net/?p=804201
المناطق _ عسير
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيزـ  نائب أمير منطقة عسير الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء” أ. صالح بن خليف الدهمشي ، والوفد المرافق له بإخاء عسير ، حيث رحّب سموه  بفريق إخاء، واطلع على أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها  المؤسسة  للمستفيدين
مشيداً بجهود “إخاء” في خدمة ورعاية فئة عزيزة  على قلوبنا، وحث سموه أفراد المجتمع والجهات على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، و دعم “إخاء” لتواصل عطائها، مطالباً بتقديم خدمات نوعية للمستفيدين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام .
من جانبه أعرب أ. صالح  الدهمشي، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على اهتمامه بفئة الأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، والدور الاجتماعي الذي تقوم بها أمارة المنطقة لدعم المستفيدين من الجهات الخيرية خاصة ما يتعلق منها بالأيتام ، وتسهيل الإجراءات التي تساهم بتحقيق تطلعاتهم، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسيرتهم ومستقبلهم .
 مبينا أن هذا التوجه الكريم يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي أكدت على دعم فئات المجتمع وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والجهات الخيرية . سائلا الله تبارك وتعالى أن يديم على هذا الوطن المعطاء الأمن والأمان والعيش الرغيد، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ

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