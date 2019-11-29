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اللهيبي: البيعة الخامسة مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والانجاز والعطاء

اللهيبي: البيعة الخامسة مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والانجاز والعطاء

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تركي بن طلال يلتقي وفد “إخاء عسير” ويشيد بالخدمات التي تقدمها للأيتام

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تحت شعار ( لك .. يا سلمان )

اللهيبي: البيعة الخامسة مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والانجاز والعطاء

اللهيبي: البيعة الخامسة مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والانجاز والعطاء
http://almnatiq.net/?p=804204
الطائف _ عادل الزهراني
‏أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأن اللهيبي لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم تحت شعار ( لك .. يا سلمان ) ، مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والانجاز والعطاء ، مقدماً تهنئته وتهنئة جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف الخالصة بالولاء والطاعة لقائد هذه البلاد ولي ولي عهده الأمين ، بهذه المناسبة العزيزة على الوطن .

وأضاف اللهيبي ، أن مسيرة الإنجازات للوطن مواكبة لعجلة التطور في كافة المجالات ، وعلى جميع الأصعدة ، في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية وتنموية، وذلك لأنّ الدولة – رعاها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى دوماً إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن ، والذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الولاء للحاكم والوطن ، لافتاً أن المملكة شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة ، وتشكّل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته ، مما يضعها بكل اعتزاز بين دول العالم المتقدمة .

وأشار اللهيبي ، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حظيت بالعديد من المشاريع التعليمية ، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المستلمة أكثر من ٧٩ مليون ريال ، بطاقة استيعابية للمدارس ٦٩٣٠ طالب وطالبة ، كما تم تهيئة ٣ مباني تعليمية قديمة والاستفادة منها بدلاً من المباني المستأجرة ، في حين بلغت المشاريع الجاري تنفيذها ١١ مشروع ، بقيمة تقدّر مائة وعشرة ملايين وتسعمائة ألف ريال ( ١١٠٩٠٠٠٠٠ ريال ) ، مشيراً أن هذه السلسلة من المشاريع التنموية ستكون محفّزة للميدان التعليمي ، وتعطي وثبات متقدمة للطلاب والطالبات ، مما يساهم في تعزيز المخرجات الوطنية لهذه البلاد .

واختتم اللهيبي بالدعاء بأن يمنّ الله عز وجل على القيادة والشعب والوطن ، بالخير والأمن والأمان ، وينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي ، وأن يجعل الوطن شامخاً في كل زمان .

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