أمين حفر الباطن :نعتز بما حققته المملكة من إنجازات خلال الفترة الماضية على المستويين المحلي والدولي

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جدد أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتسلمه مقاليد الحكم في المملكة، مؤكدا أهمية هذه المناسبة الكريمة في تجديد الولاء لمقام القيادة السعودية الكريمة، والاعتزاز بالإنجازات العظمى التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية على المستويين المحلي والدولي.

وعبر الغامدي عن فخره واعتزازه بالاهتمام البالغ الذي حظي فيه القطاع البلدي كغيره من قطاعات الدولة التنموية من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه الذكرى مناسبة هامة نستذكر فيها الانجازات التي حققتها المملكة ضمن مرحلة اصلاحية تنمويةٍ شاملة ومستدامة، تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الطموحة .

وأضاف الغامدي :”تأتي ذكرى البيعة الخامسة ونحن نشعر باعتزاز كبير بما حققه القطاع البلدي في مختلف أمانات المملكة من بينها أمانة حفر الباطن من نجاحات واصلاحات ومشاريع تنموية في ظل توجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مؤكدا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة من بينها مشروع قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول .

ورفع المهندس الغامدي باسمه واسم منسوبي الأمانة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولمقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهذه المناسبة داعيًا المولى أن يحفظ لنا الوطن قادته وآمنه وأمانه .