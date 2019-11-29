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اللواء الجلعود يفتتح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في منطقة تبوك

اللواء الجلعود يفتتح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=804210
المناطق _ تبوك
افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود معمل ترميم ومعالجة الوثائق بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك.
ويعد هذا المعمل الثاني الذي يفتتح هذا العام بعد افتتاح معمل الترميم بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض ضمن الخطة المعتمدة لإنشاء (9) تسعة معامل لمعالجة الوثائق حيث يجري العمل حالياً على افتتاح (7) سبعة معامل اخرى في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف المعامل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة وبإشراف نخبة من منسوبي الاحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الاجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

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