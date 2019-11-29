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التنمية الأسرية بتبوك تنظم الملتقى التثقيفي “طفلي يلعب” الإثنين القادم

التنمية الأسرية بتبوك تنظم الملتقى التثقيفي “طفلي يلعب” الإثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=804213
المناطق _ تبوك
تنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الاثنين القادم الملتقى التثقيفي “طفلي يلعب” الذي يهدف إلى توعية الأمهات بأهمية وفوائد اللعب مع الأطفال ويقام في مقر الجمعية بتبوك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى يستهدف الأمهات وأطفالهم من أعمار 3 وحتى 6 سنوات و سيتناول إكساب الأمهات مهارات التواصل مع الأطفال من خلال اللعب وتوجيه الأمهات للعبن مع أطفالهن بطريقة تربوية فاعلة تنمي المجالات الحركية والاجتماعية والمعرفية لدى الطفل بالإضافة إلى توعية الأمهات بأضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال.
وأضاف العنزي أن الملتقى يجمع بين ورش عمل للأمهات وورش عمل تفاعلية للأطفال داعياً الراغبات في الاستفادة من الملتقى إلى المسارعة في التسجيل.

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