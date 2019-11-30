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فيدال يهدد برشلونة.. ويضع شرطا للرحيل

فيدال يهدد برشلونة.. ويضع شرطا للرحيل
http://almnatiq.net/?p=804228
المناطق - وكالات

حذر النجم التشيلي أرتورو فيدال، من أنه سيغادر ناديه برشلونة في “الميركاتو الشتوي” المقبل، أو في ختام الموسم الحالي.

وقال فيدال في لقاء بث الجمعة على قناة “تي في 3” الكتالونية: “في ديسمبر أو في نهاية الموسم، في حال لم أشعر بأهميتي هنا (في برشلونة)، سيكون علي اتخاذ قرار وإيجاد أفق يشعرني بأني مهم”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الدولي التشيلي البالغ من العمر 32 عاما قوله: “أود أن أبقى هنا إلى الأبد، لكن يجب أيضا أن أكون موضوعيا وأعيش كل يوم بيومه”.

وكان فيدال قد انضم إلى برشلونة في صيف العام 2018 قادما من بايرن ميونيخ، وأوضح اللاعب الذي سبق له أيضا الدفاع عن ألوان يوفنتوس أنه “عندما تفتح نافذة الانتقالات، كل شخص سيفكر بحسب وضعيته، إذا كان يشعر بالراحة في ناديه أم لا… وإن كان لا يشعر بالأهمية، فسيتخذ قرارا”.

وأضاف: “هناك دائما عروض، لكنني في الوقت الحالي أركز على برشلونة، أعمل، أساعد فريقي بأكبر قدر ممكن”، مؤكدا أنه “سعيد، في مدينة جميلة ومع فريق جميل”.

وشارك فيدال مع فريقه في 13 مباراة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، وسجل أربعة أهداف. لكنه خاض مباراتين كاملتين فقط، وذلك ضد بلد الوليد (في الدوري الإسباني) وسلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

ولفت فيدال الذي خاض 114 مباراة دولية إلى أن “الجميع يحاول أن يكون جيدا، وأن يكون مستعدا للوقت الذي سيأتي فيه دوره، لكن اللاعبين دائما يستمتعون بأن يكونوا أبطالا، وبأن يلعبوا كل المباريات، وأنا لم تتح لي هذه الفرصة”.

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