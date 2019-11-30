عملية جراحية تبعد السومة عن الأهلي شهرا

عملية جراحية تبعد السومة عن الأهلي شهرا

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عملية جراحية تبعد السومة عن الأهلي شهرا

عملية جراحية تبعد السومة عن الأهلي شهرا
http://almnatiq.net/?p=804239
المناطق - الرياض

يفتقد نادي الأهلي خدمات مهاجمه الدولي السوري عمر السومة لنحو شهر، بسبب خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته في الفخذ خلال التمارين.

وأوضح النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له في بيان عبر حسابه في تويتر: “أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي”، مشيرا إلى أنه شعر بآلام أسفل البطن “خلال الحصة التدريبية أول أمس الأربعاء”.

وأوضح الأهلي أن السومة (30 عاما) سيغادر إلى مدينة ميونيخ الألمانية لإجراء “الجراحة العاجلة” الخميس المقبل، على أن يدخل بعدها “في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة من 3 إلى 4 أسابيع”.

وسينضم إلى السومة في ميونيخ زميله خالد البركة الذي أكد النادي أيضا تعرضه “لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن”، وسيجري عملية جراحية في المدينة الألمانية الأسبوع المقبل، على أن يخوض بعد ذلك برنامجا علاجيا وتأهيليا يمتد لما بين أربعة وستة أسابيع، بحسب البيان.

ويقدم السومة موسما مميزا مع ناديه في الدوري السعودي، وقد سجل له ستة أهدافا ساهمت في احتلاله المركز الثالث في الترتيب تساويا بالنقاط مع الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني.

كما سجل سبعة أهداف لبلاده في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مما ساهم في تصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (15 نقطة من خمس مباريات).

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