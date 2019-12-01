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“طفل عصامي”.. يحطم القواعد ويقرر العيش بمفرده

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“طفل عصامي”.. يحطم القواعد ويقرر العيش بمفرده

“طفل عصامي”.. يحطم القواعد ويقرر العيش بمفرده
http://almnatiq.net/?p=804244
المناطق - وكالات

حين يكون الطفل في العاشرة من عمره، فمن المألوف أن يذهب للمدرسة، ويعيش محاطا بالرعاية، لكن فتى في فيتنام خرق هذه القاعدة، وتحمل مسؤوليات شاقة، رغم حداثة سنه.

وبحسب موقع “سنترال أوديتي”، فإن الطفل الفيتنامي، دانغ فان خوين، البالغ من العمر 10 سنوات، يعمل في الحقل ويطهو طعامه، ويتولى كافة شؤون البيت في قرية معزولة من البلاد.

ورفض هذا الطفل أن يجري تبنيه، وأصر على أن يعمل ويأكل مما يزرع، بعدما رحلت والدته عن الحياة، فيما لقي الأب مصرعه في حادث بعدما ذهب إلى المدينة كي يعمل في مجال البناء.

أما الجدة، وهي الفرد المتبقي من العائلة، فتزوجت مرة أخرى، وانتقلت للعيش في قرية أخرى، وهكذا، صار الطفل وحيدا من دون أي معيل.

وبعدما لاحظ المدرس أن الطفل يعيش لوحده، قام بإخطار السلطات، لكن الطفل رفض أن ينتقل إلى أسرة تتبناه، وأصر على أن يواصل العيش وحيدا، مؤكدا قدرته على الاعتناء بنفسه.

ويعتمد الطفل أيضا على ما يجود به الجيران من الطعام مثل الأرز، لكنه يعمل في الحقل ويقوم بحصاد ساق البامبو فضلا عن زراعة الخضار.

لكن الطفل لا يخفي أن النوم بمفرده داخل البيت ليس بالأمر السهل، وحظي اليتيم بإعجاب واسع في البلد الآسيوي بعدما تحدثت وسائل الإعلام عن طابعه العصامي.

وما يثير الإعجاب في قصة هذا الطفل، هو أنه لم يتخلف يوما عن الذهاب إلى المدرسة، رغم قساوة الظروف، ففي كل صباح يلتحق بالفصل على متن دراجة هوائية ثم يعود إلى العمل في الحقل والبيت.

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