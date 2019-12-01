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قنبلة تعطل حركة الطيران في مطار برلين شونيفيلد

قنبلة تعطل حركة الطيران في مطار برلين شونيفيلد
File---Picture taken on Nov.25, 2019 shows view into the main terminal building of the capital airport Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). (Patrick Pleul/dpa via AP)
http://almnatiq.net/?p=804246
المناطق - وكالات

تعطلت حركة الطيران في مطار برلين شونيفيلد الألماني أمس لما يصل إلى ساعة واحدة بسبب اكتشاف قنبلة من زمن الحرب العالمية في محيط المطار. ولم يتحدد حتى الآن إذا ما كان الأمر سيتطلب وقفا آخر لحركة الطيران هناك لهذا السبب أم لا. وكون خبراء إبطال مفعول الأسلحة صورة عن الوضع هناك وفقا لما قالته الشرطة.
بعد ذلك قالت الشركة التي تتولى تشغيل المطار: “إن حركة الطيران يمكن أن تعمل بالتأكيد، وتم استئنافها بصورة أولية الآن”.
كانت القنبلة وفقا لبيانات المتحدث باسم شركات الإنشاءات اكتشفت على أحد مدارج الطائرات.
وكانت مساحة معينة تم تغطيتها بالأسفلت على طريق رقم ج بالمطار، ويمتد هذا الطريق بين مقدمة صالة الطيران “شونيفيلد” وبين مدرج الإقلاع والهبوط محازيا للمدرج.
وذكرت إدارة المطار أن القنبلة اكتشفت في الثانية عشرة وعشرين دقيقة ظهر اليوم.
ولم يذكر المقر الرئيسي لشرطة ولاية براندنبورج أية بيانات تفصيلية عن الأمر حتى الآن.
ووفقا لهيئة إزالة مخلفات الأسلحة فإن منطقة براندنبورج تحتوي على أكثر كميات الذخيرة المتخلفة عن الحرب العالمية في البلاد، حيث تعتبر الهيئة حوالي 350 ألف هكتار مثقلة بهذه المخلفات الخطرة.

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