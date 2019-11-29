الأمير محمد بن عبدالعزيز يقف ميدانياً على عدد من الأحياء والميادين بمدينة جيزان بعد هطول الأمطار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يقف ميدانياً على عدد من الأحياء والميادين بمدينة جيزان بعد هطول الأمطار

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يقف ميدانياً على عدد من الأحياء والميادين بمدينة جيزان بعد هطول الأمطار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يقف ميدانياً على عدد من الأحياء والميادين بمدينة جيزان بعد هطول الأمطار
http://almnatiq.net/?p=804261
المناطق - واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ميدانياً مساء اليوم ، على العديد من الأحياء والميادين بمدينة جيزان بعد الأمطار التي شهدتها مدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة خلال الأيام الماضية.
و استمع سمو نائب أمير المنطقة جازان خلال الجولة الميدانية لشرح مفصل من وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط عن كميات الأمطار التي شهدتها المدينة وبقية المحافظات ، والأعمال والجهود التي قامت بها الأمانة بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة والمتمثلة في التعامل الصحيح مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينةً جيزان وبقية المحافظات وتصريفها بكل كفاءة واقتدار بفضل الله تعالى ثم بفضل ما وفرته الحكومة الرشيدة من آليات وإمكانيات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة.
وشدد سمو نائب أمير منطقة جازان على أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المختصة إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ، وسمو أمير منطقة جازان، من خلال العمل الدائم والمتواصل لكل ما يضمن حماية وسلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.
ووجه سموه ببذل المزيد وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع المواطن والمقيم للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام ، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

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