الأرصاد: أمطار رعدية على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة

الأرصاد: أمطار رعدية على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة

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الأرصاد: أمطار رعدية على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة

الأرصاد: أمطار رعدية على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة
http://almnatiq.net/?p=804268
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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