الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018

الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018

أبرز المواد
5 علامات على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم

5 علامات على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم

أبرز المواد
دورة تدريبية للتعريف بأهمية السجلات الطبية في الحي المتعلم بالبديع

دورة تدريبية للتعريف بأهمية السجلات الطبية في الحي المتعلم بالبديع

منطقة جازان
“الصحة” تنفي ما يتداول من صورة لتحذير عاجل من الوزارة عن سجائر مجهولة

“الصحة” تنفي ما يتداول من صورة لتحذير عاجل من الوزارة عن سجائر مجهولة

أبرز المواد

الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018

الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018
http://almnatiq.net/?p=804292
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ردا على إصدار قانون أميركي يدعم المحتجين في هونغ كونغ، لكن المعدن النفيس سجل أكبر شهر من الهبوط منذ يونيو 2018.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وأنهى المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3 بالمئة.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

وحذرت الصين، الخميس، من أنها ستتخذ “إجراءات مضادة حازمة” ردا على تشريع أميركي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.

ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 بالمئة حتى الآن في 2019، وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65 بالمئة الى16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55 بالمئة الى 896.52دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار، وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

روابط ذات صلة

5 علامات على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم

5 علامات على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم
“الصحة” تنفي ما يتداول من صورة لتحذير عاجل من الوزارة عن سجائر مجهولة

“الصحة” تنفي ما يتداول من صورة لتحذير عاجل من الوزارة عن سجائر مجهولة
الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم لندن

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم لندن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*