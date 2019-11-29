أمير الرياض: تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء

أمير الرياض: تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء

منطقة الرياض
“خادم الحرمين الشريفين .. مسيرة الإنجاز والعطاء “

“خادم الحرمين الشريفين .. مسيرة الإنجاز والعطاء “

محليات
لمرضى السكري.. 15 طعاما مفيدا يخفض السكر بالدم

لمرضى السكري.. 15 طعاما مفيدا يخفض السكر بالدم

أبرز المواد
خريطة القرم تدفع “أبل” لإعادة النظر بالحدود “المتنازع عليها”

خريطة القرم تدفع “أبل” لإعادة النظر بالحدود “المتنازع عليها”

أبرز المواد

أمير الرياض: تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء

أمير الرياض: تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء
http://almnatiq.net/?p=804324
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.
وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة :” تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن الهمام”.
وأضاف سمو أمير منطقة الرياض :” إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانى في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيا وداخليا،وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعوديه في القمة دوما وأبدا – بإذن الله -“.
وفي الختام سأل سموه الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسنده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتمكين .

روابط ذات صلة

ضبط (4253791) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط (4253791) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
إعلاميون ودبلوماسيون: منتدى الإعلام السعودي خطوة ريادية ومنصة للتفاعل المهني الدولي

إعلاميون ودبلوماسيون: منتدى الإعلام السعودي خطوة ريادية ومنصة للتفاعل المهني الدولي
في موقف إنساني نبيل .. أب يتبرع لزوجة أبنه بكليته

في موقف إنساني نبيل .. أب يتبرع لزوجة أبنه بكليته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*