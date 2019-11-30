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جدول مواعيد مباريات “السبت الممتاز”

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جدول مواعيد مباريات “السبت الممتاز”

جدول مواعيد مباريات “السبت الممتاز”
http://almnatiq.net/?p=804331
المناطق - الرياض

تحفل الملاعب الأوروبية والإفريقية، اليوم السبت، بمباريات عدة ومثيرة، خاصة في دوري أبطال إفريقيا، الذي يشهد قمتين عربيتين من العيار الثقيل.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات “السبت الممتاز” حسب توقيت مكة المكرمة:

دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

– الزمالك المصري # مازيمبي الكونغولي – الساعة 16:00

– اتحاد العاصمة الجزائري # الوداد المغربي – الساعة 19:00

– الرجاء المغربي # الترجي التونسي – الساعة 22:00

بطولة كأس الخليج

– الكويت # عمان – الساعة 17:30

– البحرين # السعودية – الساعة 20:00

الدوري الإنجليزي

– نيوكاسل # مانشستر سيتي – الساعة 15:30

– تشيلسي # وستهام – الساعة 18:00

– ليفربول # برايتون – الساعة 18:00

– توتنهام # بورنموث – الساعة 18:00

في الدوري الإسباني

– ديبورتيفو ألافيس # ريال مدريد – الساعة 15:00

في الدوري الألماني

– هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30

– بايرن ميونخ # باير ليفركوزن – الساعة 20:30.

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