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عودة التوتر إلى مناطق في محافظة ذي قار بعد ساعات على استقرارها

عودة التوتر إلى مناطق في محافظة ذي قار بعد ساعات على استقرارها
http://almnatiq.net/?p=804334
المناطق - وكالات

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بعودة التوتر إلى محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، بعد ساعات على اتفاق التهدئة.

وقال إن “التوتر عاد إلى محيط مديرية شرطة ذي قار بعد انسحاب المحتجين منه الليلة الماضية”، مبينا أن “المحتجين قطعوا بعض الطُرق وحرقوا إطارات السيارات”.

وأضاف أن “المحتجين طوقوا من جديد مقر مديرية شرطة المحافظة دون معرفة الأسباب”.

وجرت الليلة الماضية مفاوضات بين المتظاهرين الغاضبين، لإعادتهم إلى التمركز في ساحات الاعتصام، وذلك، بعد صدامات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات أمس الجمعة، ونجحت مجموعة من العشائر والنُخب في المحافظة بتهدئة الأوضاع الليلة الماضية.

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