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أمير الشرقية يدشن مبادرة شرقية خضراء غدًا الأحد

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أمير الشرقية يدشن مبادرة شرقية خضراء غدًا الأحد

أمير الشرقية يدشن مبادرة شرقية خضراء غدًا الأحد
http://almnatiq.net/?p=804337
الدمام - فهد المريخي

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يوم غدٍ الأحد الموافق 04/04/1441هـ، بديوان الأمارة، مبادرة أمانة المنطقة الشرقية #شرقية_خضراء، والتي تأتي ضمن برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء، وزيادة نسبة الفرد منها، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

وتأتي المبادرة بالمشاركة مع تعليم الشرقية وصحة الشرقية والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، وتستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وتستهدف المبادرة زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة ومن انتاج مشاتل أمانة الشرقية، وتم العمل على تأسيس برامج خاصة به يتم تنظيمها أثناء المبادرة.

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