تراجع أرباح أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم 45 % في الربع الثالث

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أعلن منتج الغاز الحكومي الروسي غازبروم أمس تحقيق صافي ربح 212 مليار روبل (3.32 مليار دولار) في الربع الثالث من العام، بانخفاض 45 في المائة على أساس سنوي بفعل تراجع أحجام الصادرات وهبوط أسعار الغاز في سوقها الأوروبية الرئيسة، مع احتدام المنافسة من جانب الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب “رويترز”، أفادت غازبروم، أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم، بأن إجمالي مبيعاتها بلغ 1.6 تريليون روبل في الربع الثالث، نزولا من 1.9 تريليون في الفترة المقابلة قبل عام.

وبلغ إجمالي إيرادات توريد الغاز إلى أوروبا ووجهات أخرى، عدا روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق 587 مليار روبل، بانخفاض 37 في المائة على أساس سنوي، حيث هبط متوسط سعر الغاز إلى 169.8 دولار للألف متر مكعب، مقارنة بـ250.8 دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وتراجعت أحجام المبيعات أيضا.

وتدشن غازبروم خط أنابيب لنقل الغاز إلى الصين في الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، لتوريد 38 مليار متر مكعب من الغاز للصين سنويا عند العمل بسعته الكاملة، التي سيصلها تدريجيا بحلول 2025.

وأمدت غازبروم أوروبا والوجهات الأخرى عدا روسيا والاتحاد السوفياتي السابق بنحو 53.5 مليار متر مكعب من الغاز في الربع الثالث، انخفاضا من 56.9 مليار قبل عام، وبلغ صافي دين الشركة 2.86 تريليون روبل في نهاية أيلول (سبتمبر).