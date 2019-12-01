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بعد معاناة 10 سنوات..”أسمن” رجل في العالم يمشي مجددا

بعد معاناة 10 سنوات..”أسمن” رجل في العالم يمشي مجددا
http://almnatiq.net/?p=804368
المناطق - الرياض

خسر خوان بيدرو فرانكو، 330 كيلوغراما في 3 سنوات، الأمر الذي سمح لها بالوقوف على قدميه والمشي مجددا، وذلك بعد قرابة عقد من الزمن، قضاه في الفراش بسبب وزنه الهائل.

وأصبح بإمكان خوان بيدرو فرانكو، الذي صنفته موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017 باعتباره “أسمن رجل في العالم”، أن يمشي بمساعدة عصا بعد أن أصبح وزنه أقل من 260 كيلوغراما.

وعند حصل على الرقم القياسي لأسمن رجل في العالم، كان وزن خوان بيدرو فرانكو حوالي 590 كيلوغراما، بحسب ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية ، بحسب ما نشرت “سكاي نيوز”.

وكان المكسيكي طريح الفراش منذ نحو 10 سنوات بعد أن تعرض لخطر الموت إثر حادث سير ونوبة التهاب رئوي، إلا أنه بات بمقدوره الآن الجلوس بمفرده بعد عملية لاستئصال جزء من المعدة، واتباعه لنظام غذائي لتخفيض الوزن، إضافة إلى علاجات أخرى.

وقال عازف الغيتار السابق: “إن مجرد القدرة على رفع ذراعيك والاستيقاظ كل يوم، أو الذهاب للحصول على كوب من الماء أو إلى المرحاض، يجعلك تشعر بالراحة”.

وأضاف بيدرو فرانكو: “عندما كنت في السادسة من عمري، كنت أزن ما يقرب من 63 كيلوغراما، وقد ارتفع منذ ذلك الحين.. وبعد عام تعرضت لحادث وكسر نصف جسدي وقضيت نصف عام في السرير”.

واشتهر خوان بيدور في العام 2016 عندما تم نقله من منزله في مدينة أغواسكالينتس إلى المستشفى، حيث تداولت الكثير من المواقع صوره أثناء عملية النقل.

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