احدث الأخبار

الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات
أبرز المواد
 نجم فرنسا السابق منتقدا نيمار: لا يحترم ناديه ولا مشجعيه
أبرز المواد
 في اليوم الـ45 للاحتجاجات.. التظاهرات مستمرة في لبنان
أبرز المواد
 تراجع أرباح أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم 45 % في الربع الثالث
أبرز المواد
 دراسة: مساعدة الأم محفز رئيس للتفوق
أبرز المواد
 أمانة الشرقية : تنفيذ ١١٦ مشروع تنموي خلال الـ٤ سنوات الماضية بتكلفة بلغت اكثر من ٢.٨ مليار ريال
المنطقة الشرقية
 ملتقى “الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية ” يوصي بوضع استراتيجية إعلامية استشرافية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يدشن مبادرة شرقية خضراء غدًا الأحد
المنطقة الشرقية
 عودة التوتر إلى مناطق في محافظة ذي قار بعد ساعات على استقرارها
أبرز المواد
 جدول مواعيد مباريات “السبت الممتاز”
أبرز المواد
 اختراع ذكي.. قارورة توفر مياها نظيفة للملايين
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة
منطقة مكة المكرمة
الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات

الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات

أبرز المواد
نجم فرنسا السابق منتقدا نيمار: لا يحترم ناديه ولا مشجعيه

نجم فرنسا السابق منتقدا نيمار: لا يحترم ناديه ولا مشجعيه

أبرز المواد
في اليوم الـ45 للاحتجاجات.. التظاهرات مستمرة في لبنان

في اليوم الـ45 للاحتجاجات.. التظاهرات مستمرة في لبنان

أبرز المواد
تراجع أرباح أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم 45 % في الربع الثالث

تراجع أرباح أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم 45 % في الربع الثالث

أبرز المواد

الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات

الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات
http://almnatiq.net/?p=804381
المناطق - وكالات

أعلن مكتب الاحصاء التركي، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأشار موقع “أحوال” المتخصص بالشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا.

روابط ذات صلة

نجم فرنسا السابق منتقدا نيمار: لا يحترم ناديه ولا مشجعيه

نجم فرنسا السابق منتقدا نيمار: لا يحترم ناديه ولا مشجعيه
في اليوم الـ45 للاحتجاجات.. التظاهرات مستمرة في لبنان

في اليوم الـ45 للاحتجاجات.. التظاهرات مستمرة في لبنان
تراجع أرباح أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم 45 % في الربع الثالث

تراجع أرباح أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم 45 % في الربع الثالث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*