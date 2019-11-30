الأمير عبدالرحمن بن ناصر : “5 أعوام” من النماء والازدها في ظل قيادة ملك الحزم والعزم.

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http://almnatiq.net/?p=804394
المناطق -الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مؤكداً أن هذه الذكرى مناسبة غالية وعزيزة على الجميع وتجسّد أسمى معاني الوفاء ، وأصدق الولاء والاعتزاز بالقيادة الرشيدة .

ونوه في حديثه بهذه المناسبة بما حققته البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من من إنجازات في كافة المجالات مما أكسب المملكة مكانة كبيرة بين الأمم وجعل لها كلمة مسموعة بل وأصبحت ذو شأن بين دول العالم ، فضلاً عما تحقق من إنجازات على المستوى الاقتصادي الذي أهلها لتصبح كياناً اقتصادياً مؤثراً في الاقتصاد العالمي .

وبين «إن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين، تحل ونحن نعيش في رغد من العيش يشعر به كل مواطن ويدرك مدى ما قدمته الحكومة الرشيدة حفظها الله للمواطنين وما بذلته من جهد من أجل ان يعيش المواطن السعودي حياة كريمة.

وأضاف : «إن الملك سلمان حفظه الله استطاع أن يخطو في خمس اعوام بالمملكة خطوات كبيرة نحو النماء والازدهار و الريادة والوجود في صدارة الأمم والشعوب ليكمل مسيرة الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبناءه من بعده.

وسأل في ختام حديثه الله عز وجل، أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظها من كل مكروه وأن يديم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها وأمانها .

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