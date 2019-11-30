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مدير جامعة الجوف يلتقي طلاب المنح الخارجية ويحثهم على الجد والاجتهاد

مدير جامعة الجوف يلتقي طلاب المنح الخارجية ويحثهم على الجد والاجتهاد
http://almnatiq.net/?p=804396
المناطق - الجوف

التقى معالي مدير جامعة الجوف، أ.د/ إسماعيل البشري، مجموعة من طلاب المنح الخارجية، القادمين من مختلف دول العالم ليتلقوا تعليمهم
في الجامعة.
ورحب معالي مدير الجامعة خلال اللقاء، الذي نظمته وحدة طلاب المنح بعمادة شؤون الطلاب، بحضور وكيل الجامعة د. بدر الزارع، ووكيل
الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، رحّب بهم في الجامعة مشيراً إلى كونهم النواة الأولى لطلاب المنح الخارجية، حاثاً إياهم على الجد والاجتهاد، مؤكداً أن الجامعة ستعمل بكل ما في وسعها لتيسير كل ما يخص دراستهم.
ولفتَ معاليه إلى أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها، وإلى سعيها وجهودها لإطلاق برامج ماجستير ودكتوراه لطلاب المنح، ومؤكداً في الوقت ذاته حرص المملكة على نشر الفكر الوسطي في العالم العربي والإسلامي، مضيفا :” السعودية تريد الخير الجميع”.
وحث معالي مدير الجامعة، الطلاب على بذل كل الجهد في العلم والتميز وعدم الاكتفاء بمفهوم النجاح، مؤكداً أن بلدانهم بحاجة لهم، ومذكراً إياهم بوصفهم رُسُلاً لفكر التسامح والاعتدال بين شعوبهم وشعب المملكة.
من جهتهم، عبر طلاب المنح الخارجية، عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وجامعة الجوف، على ما يجدونه من دعم ومساندة وتعاون.

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