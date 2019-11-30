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تحت شعار “أوقفوا العنف ضد المرأة”.. وحدة الحماية الاجتماعية بأبها تحتفي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تحت شعار “أوقفوا العنف ضد المرأة”.. وحدة الحماية الاجتماعية بأبها تحتفي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
http://almnatiq.net/?p=804404
المناطق - عسير

قامت وحدة الحماية الاجتماعية بأبها حفل تفعيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار(أوقفوا العنف ضد المرأة) الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام وذلك برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ “حسين بن حمد المري” ومشاركة موظفي وموظفات وحدة الحماية بأبها ، وذلك اتساقاً مع المنظومة العالمية المفعلة لهذه المناسبة الأممية .

وقد تضمن الحفل الذي أقيم بمركز عسير مول التجاري مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية ودورها في حماية المرأة من العنف والاستراتيجيات التي تعمل على الوقاية من العنف قبل حدوثه والإجرائات المتبعة في حال الوقوف على قضية عنف ، وذلك تنفيذاً لما أمرنا به الشرع الحنيف وما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من الوصية بالمرأة والإحسان إليها والرفق بها .

كما تضمن الحفل مشاركة إيجابية من عدد من الأخصائين والمستشارين في الشؤون الأسرية والنفسية الذين قاموا بالتعريف بموضوع الحملة وتقديم الاستشارات النفسية وكيفية التغلب عليها والتقليل من أضرارها على الفرد والمجتمع وكذلك تقديم العديد من النصائح الاجتماعية التي تكفل ترابط أبناء الأسر مع بعضهم وعدم حدوث خلاف أو فرقة فيما بينهم والتي تثمر في النهاية في إيجاد مجتمع قوي مترابط .

الجدير بالذكر أن الحفل شهد مشاركة فعالة وإيجابية وحضور أعداد كبيرة من الراغبين في التعرف على الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى عدم العنف والتغلب على المشكلات النفسية ، حيث تم توزيع العديد من المطويات والبطاقات التي تتضمن نصائح وإرشادات للتقليل من العنف والتحكم في الغضب .

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