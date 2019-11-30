احدث الأخبار

نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة
أبرز المواد
 العراق.. دعوة قضائية للمتظاهرين لتسجيل “جرائم الاحتجاجات”
أبرز المواد
 مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين.. الملك سلمان بن عبدالعزيز رائد التعليم الأول بلا منازع
منطقة الجوف
 مدير جامعة الجوف يلتقي طلاب المنح الخارجية ويحثهم على الجد والاجتهاد
منطقة الجوف
 مدير جامعة بيشة: خادم الحرمين الشريفين رسم سياسة جديدة لنهضة تعليمية نوعية
منطقة عسير
 مدير الجامعة الإسلامية: ذكرى البيعة تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء
منطقة المدينة المنورة
 تحت شعار “أوقفوا العنف ضد المرأة”.. وحدة الحماية الاجتماعية بأبها تحتفي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
منطقة عسير
 الأمير عبدالرحمن بن ناصر : “5 أعوام” من النماء والازدها في ظل قيادة ملك الحزم والعزم.
منطقة الرياض
 اقبال غير مسبوق في حملة “صحة الرياض” للتبرع بالدم بواجهة الرياض
منطقة الرياض
 الجوني في ذكرى البيعة : مسيرة مِلؤها الإنجاز والعطاء
منطقة عسير
 دورة لعزف العود في فنون أبها
منطقة عسير
 اليوم العالمي للطفل بتنفيذ حماية وادي الدواسر
منطقة الرياض
نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

أبرز المواد
العراق.. دعوة قضائية للمتظاهرين لتسجيل “جرائم الاحتجاجات”

العراق.. دعوة قضائية للمتظاهرين لتسجيل “جرائم الاحتجاجات”

أبرز المواد
مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين.. الملك سلمان بن عبدالعزيز رائد التعليم الأول بلا منازع

مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين.. الملك سلمان بن عبدالعزيز رائد التعليم الأول بلا منازع

منطقة الجوف
مدير جامعة الجوف يلتقي طلاب المنح الخارجية ويحثهم على الجد والاجتهاد

مدير جامعة الجوف يلتقي طلاب المنح الخارجية ويحثهم على الجد والاجتهاد

منطقة الجوف

نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة
http://almnatiq.net/?p=804432
المناطق - جدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن الجميع يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم، الملكُ الذي يحمل آمال بلاده وطموحات شعبه لمنصات الرفعة والعزة، والقائد الذي عزّز لبلادنا المكانة بين دول العالم قاطبة، وبات الوطن بفضل الله ثم بحنكته محط الاهتمام ومنبعاً لصناعة القرار.
وقال سمو نائب أمير المنطقة في هذه المناسبة الغالية : نفخر برصيدٍ وافرٍ من الإنجازات في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وفكرياً وثقافياً وتنموياً، ونباهي بملكٍ تتربع المقدسات على قمة هرم اهتمامه، وتتويجاً لذلك أنشأ لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة هيئة ملكية، تتولى تطويرها وتوفير أرقى الخدمات لقاصديها، ملكٌ أولى مشاريع منطقة مكة المكرمة الاهتمام، لتتحقق فيها أعلى درجات التنمية شأنها شأن كافة مناطق المملكة، والتي تسير بتوفيق الله ثم بتوجيهاته ودعمه من تقدمٍ لآخر، وما ذلك إلا جزء يسير من حُزمة برامج طموحة أطلقها -يحفظه الله- بعد توليه مقاليد الحكم.
وأضاف سموه : نباهي بوطن يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ويسانده عضده الأيمن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – الذي أخذ على عاتقه وضع استراتيجيات ترسم للأجيال نهضة شاملة ورؤية مستقبلية طموحة، تأخذ هذا الكيان الشامخ ليزهو ألقاً بين دول العالم, واليوم نستقبل عاماً جديداً تحت قيادته الحكيمة – حفظه الله – ونتطلع من نافذة غده إلى وطنٍ شامخٍ، ونعتز بشعب وفي يلتف حُباً وولاءً حول قيادته، سائلاً الله أن يحفظ القيادة، وأن يؤيدها بالنصر والعزة والرفعة.

روابط ذات صلة

العراق.. دعوة قضائية للمتظاهرين لتسجيل “جرائم الاحتجاجات”

العراق.. دعوة قضائية للمتظاهرين لتسجيل “جرائم الاحتجاجات”
لأول مرة.. “فيسبوك” يصدر إشعارا لتصحيح “الأخبار الكاذبة”

لأول مرة.. “فيسبوك” يصدر إشعارا لتصحيح “الأخبار الكاذبة”
الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات

الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*