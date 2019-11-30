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وزير العدل يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة

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وزير العدل يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة

وزير العدل يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة
http://almnatiq.net/?p=804441
المناطق - واس

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، كما رفع معاليه بهذه المناسبة التهنئة لولي العهد الأمين – حفظه الله -، وللشعب السعودي الكريم.
وأكد معاليه – في كلمة له بهذه المناسبة : أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، شهد تحولات إيجابية كبيرة انعكست على أداء جميع المرافق الحكومية، خدمةً للمستفيدين وتسهيلاً عليهم.
وقال: إن هذا العهد الميمون أضحى أنموذجًا يحتذى به لما تحقق من منجزات شهد لها التاريخ والعالم أجمع على المستويات كافة، وحق للشعب السعودي أن يفرح ويتبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية ويفاخر بهذا العهد الذي يسير وفق رؤية طموحة رؤية الحاضر للمستقبل 2030.
وأوضح معالي وزير العدل أن المرفق العدلي سار في طريق التطوير والتقدم كبقية مرافق الدولة، وقد تحقق خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات والنقلات النوعية التي أسهمت في تطوير القضاء موضوعاً وإجراءً، وانعكس ذلك على تحقيق رضا المستفيدين والمتقاضين عن الخِدْمات المقدمة، وأصبح للمرفق العدلي دور فاعل وكبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعا الدكتور الصمعاني – في ختام تصريحه – الله العلي القدير، أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير ورفعة للوطن والمواطنين.

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