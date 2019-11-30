احدث الأخبار

رئيس مجلس الشورى : منهج الملك سلمان في الحكم ينبع من إرث عظيم اختطه المؤسس
أبرز المواد
 وزير المالية يهنئ القيادة بالذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 4.92 مليار ريال تحمل الدولة لضريبة «المضافة» عن المسكن الأول
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان: رافعا التهنئة بذكرى البيعة الخامسة .. “خادم الحرمين يقود المملكة نحو مستقبل عظيم برؤية ثاقبة”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان : خادم الحرمين الشريفين قائد حكيم أولى الوطن والمواطن كل عناية واهتمام
أبرز المواد
 مدير عام “هدف” مهنئاً في ذكرى البيعة الخامسة: خادم الحرمين كرس جهده ووقته لتنمية الانسان السعودي معرفياً ومهارياً وتمكينه في شتى المجالات
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تكشف حقيقة الغش في “السجائر الجديدة” بـ”نشارة خشب”
أبرز المواد
 وزير العدل يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة
أبرز المواد
 ضبط 4 مقيمين أقروا بسرقة أغنام في القصيم
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة
أبرز المواد
 العراق.. دعوة قضائية للمتظاهرين لتسجيل “جرائم الاحتجاجات”
أبرز المواد
 مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين.. الملك سلمان بن عبدالعزيز رائد التعليم الأول بلا منازع
منطقة الجوف
رئيس مجلس الشورى : منهج الملك سلمان في الحكم ينبع من إرث عظيم اختطه المؤسس

رئيس مجلس الشورى : منهج الملك سلمان في الحكم ينبع من إرث عظيم اختطه المؤسس

أبرز المواد
وزير المالية يهنئ القيادة بالذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين

وزير المالية يهنئ القيادة بالذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
4.92 مليار ريال تحمل الدولة لضريبة «المضافة» عن المسكن الأول

4.92 مليار ريال تحمل الدولة لضريبة «المضافة» عن المسكن الأول

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان: رافعا التهنئة بذكرى البيعة الخامسة .. “خادم الحرمين يقود المملكة نحو مستقبل عظيم برؤية ثاقبة”

نائب أمير منطقة جازان: رافعا التهنئة بذكرى البيعة الخامسة .. “خادم الحرمين يقود المملكة نحو مستقبل عظيم برؤية ثاقبة”

أبرز المواد

مدير عام “هدف” مهنئاً في ذكرى البيعة الخامسة: خادم الحرمين كرس جهده ووقته لتنمية الانسان السعودي معرفياً ومهارياً وتمكينه في شتى المجالات

مدير عام “هدف” مهنئاً في ذكرى البيعة الخامسة: خادم الحرمين كرس جهده ووقته لتنمية الانسان السعودي معرفياً ومهارياً وتمكينه في شتى المجالات
http://almnatiq.net/?p=804447
المناطق - الرياض

رفع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال الجعويني: “إن احتفاء أبناء المملكة بذكرى البيعة، يجسد التلاحم الحقيقي والترابط الوثيق بين القيادة الرشيدة والمواطنين، ويؤكد الانتماء الصادق والولاء المخلص لهذه الأرض المباركة، التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديه من شتى انحاء العالم.

وأضاف مدير عام “هدف” أن المملكة تسير في هذا العهد الزاهر والميمون وفق نهج سياسيّ رشيد، ورؤى وتطلعات لمستقبل مشرق، في سبيل تعزيز مقدرات الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة الأنشطة والمجالات، وإشراك القوى الوطنية بفاعلية في سوق العمل، الأمر الذي جعل المملكة تحتل مكانة بارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي‪.

وتابع الجعويني، أن الصندوق يحظى بدعم سخي من قبل القيادة ليحقق اهدافه المنشودة في دعم وتمكين المواطنين والمواطنات في شتى المجالات، من منطلق مسؤولياته، ويكرّس جهوده لتطوير برامجه ومبادراته الموجهة للعملاء والمستفيدين من أبناء وبنات الوطن، وموائمة مخرجاتها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، بما يعظم الاستفادة من ممكنات ومحفزات الصندوق في التأهيل والتدريب والتوظيف، وبما يرفع مستوى التنافسية بين أوساط القوى الوطنية ويطور مهاراتها وقدراتها المعرفية والمهنية.

وأشار الجعويني، إلى الصندوق يعمل  خلال الفترة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتشاور مع المختصين في كافة القطاعات لصياغة ورسم رؤية مشتركة، من أجل تخطي التحديات والعمل كفريق واحد لرفع كفاءة البرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق لتحقيق متطلبات سوق العمل، سعياً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي أولت بناء الإنسان السعودي أهمية بالغة، وتمكينه، وهو ما يعد جزءً أساسياً من أعمال الصندوق التي يضطلع بها في سبيل خدمة الوطن وأبنائه.

روابط ذات صلة

رئيس مجلس الشورى : منهج الملك سلمان في الحكم ينبع من إرث عظيم اختطه المؤسس

رئيس مجلس الشورى : منهج الملك سلمان في الحكم ينبع من إرث عظيم اختطه المؤسس
وزير المالية يهنئ القيادة بالذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين

وزير المالية يهنئ القيادة بالذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين
4.92 مليار ريال تحمل الدولة لضريبة «المضافة» عن المسكن الأول

4.92 مليار ريال تحمل الدولة لضريبة «المضافة» عن المسكن الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*