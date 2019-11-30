4.92 مليار ريال تحمل الدولة لضريبة «المضافة» عن المسكن الأول

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وفقا لرصد أجرته صحيفة «عكاظ»، أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لـ115.856 مسكناً منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، يصل في حدها الأعلى إلى 4.92 مليار ريال.

وأصدرت وزارة الإسكان 83.112 شهادة ضريبية عن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المستفيدين المدرجة أسماؤهم داخل قائمة الوزارة، بتحمل الدولة عنهم نحو 3.53 مليار ريال، في حال كان المنتج السكني للمستفيد يصل قيمته إلى 850 ألف ريال أو أكثر، تعادل نسبة شهادات مستفيدي الوزارة 71.74% من إجمالي الشهادات المصدرة لتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة.

أما مستفيدو الصندوق العقاري، فأصدرت وزارة الإسكان لهم شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة لـ13.596 مسكناً، بلغت نسبة تحمل الدولة عنهم 11.74% من إجمالي الشهادات المصدرة، ويعادل تحمل الدولة عنهم 577.83 مليون ريال.

وفي ما يختص بأعداد الشهادات المصدرة عن تحمل ضريبة القيمة المضافة للمستفيدين من خارج قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري، أكدت أن عدد الشهادات 19.148 شهادة تحمل الدولة للضريبة، تعادل نسبتهم 16.53% من اجمالي الشهادات، ويتوقع أن يصل قيمة المبالغ التي تحملتها الدولة عنهم 813.79 مليون ريال.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت، أنه في حال تمت عملية بيع بين المشتري والبائع للمسكن الأول، مع تسديد الضريبة بسبب عدم علم المواطن بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول، فإنه سيتم تعويضه عند اجتياز شرط السكن الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن المسكن المُشترى سيدرج في سجله، وعليه التقدم إلى وزارة الإسكان بما يثبت سداد الضريبة وامتلاك المسكن لدراسة طلبه وسداد الضريبة مباشرة إليه إذا ثبت استحقاقه.