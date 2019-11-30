وكلاء إمارة جازان : الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تعزز مكانة وتقدم المملكة نحو المستقبل

جازان - فضة عطيف

رفع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -رعاه الله- مقاليد الحكم.

وقال المديميغ في كلمة بهذه المناسبة: تحل ذكرى البيعة الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم، والوطن ينعم بالعطاءات والخير والمنجزات التاريخية والتحولات نحو المستقبل لتحقيق الرؤية الحكيمة والوطنية .

وأضاف وكيل إمارة جازان بأن النظرة الثاقبة والعزيمة الصادقة والحزم أعظم صفات يتحلى بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وهو الذي يقود مسيرة وطن عظيم بمقدساته ومنهجه الدين الحنيف وتاريخ الوطن الخالد، وحمل -رعاه الله- هم الوطن ومسؤولياتها بتنوع أعمالها وباختلاف أحداثها وأزمنتها، حيث يعد -أيده الله- مدرسة جامعة لكل القضايا والتي تمس الوطن والأمة.

سائلا الله عزوجل ان يحفظ على هذه البلاد المباركة نعمة الامن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين.

وقال وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي : تحل علينا ذكرى مبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرة الخامسة، في ظل ما تشهده المملكة من تطور ورقي على الأصعدة كافة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق النماء لهذا الوطن والرخاء للموطن والمقيم، مع انتهاج سياسة واضحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم- تضمن الحقوق وتحقق العدالة والحريات للجميع .

كما أشاد وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ، بما تنعم به المملكة مع حلول الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

من مكانة دولية جعلت المملكة ضمن دول العالم الأكثر تأثير ، واصفا ما يبذله الملك المفدى لشعبه ووطنه والدول العربية والإسلامية بالعمل العظيم التي يأتي من منطلق حرصه -ايده الله – على تلبية كافة احتياجاتهم بفضل ما انعم الله به على هذه البلاد المباركة ، سائلا الله عزوجل ان يحفظ قيادتها الحكيمة وان يديم عليها نعمة الامن والأمان.

فيما رفع وكيل امارة منطقة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

مشيرا الى ان المملكة شهدت خلال هذه الفترة تطورا على كافة الأصعدة وذلك بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، التي حولت الوطن الى انموذجا من العمل المتواصل نحو مستقبل عظيم يصنع للوطن والمواطن حياة كريمة .

داعيا المولى عزوجل أن يحفظ على وطننا الغالي وأن ينصر جنودنا البواسل وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكمية.