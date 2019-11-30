احدث الأخبار

عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة
المنطقة الشرقية
 مدير جامعة تبوك : ننعم ولله الحمد بحكومة رشيدة ، رسمت للبلاد منهجًا وسطًا معتدلًا
منطقة تبوك
 التلوث يخنق إيران
أبرز المواد
 وكلاء إمارة جازان : الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تعزز مكانة وتقدم المملكة نحو المستقبل
منطقة جازان
 رئيس مجلس الشورى : منهج الملك سلمان في الحكم ينبع من إرث عظيم اختطه المؤسس
أبرز المواد
 وزير المالية يهنئ القيادة بالذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 4.92 مليار ريال تحمل الدولة لضريبة «المضافة» عن المسكن الأول
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان: رافعا التهنئة بذكرى البيعة الخامسة .. “خادم الحرمين يقود المملكة نحو مستقبل عظيم برؤية ثاقبة”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان : خادم الحرمين الشريفين قائد حكيم أولى الوطن والمواطن كل عناية واهتمام
أبرز المواد
 مدير عام “هدف” مهنئاً في ذكرى البيعة الخامسة: خادم الحرمين كرس جهده ووقته لتنمية الانسان السعودي معرفياً ومهارياً وتمكينه في شتى المجالات
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تكشف حقيقة الغش في “السجائر الجديدة” بـ”نشارة خشب”
أبرز المواد
 وزير العدل يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة
أبرز المواد
عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة

عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة

المنطقة الشرقية
مدير جامعة تبوك : ننعم ولله الحمد بحكومة رشيدة ، رسمت للبلاد منهجًا وسطًا معتدلًا

مدير جامعة تبوك : ننعم ولله الحمد بحكومة رشيدة ، رسمت للبلاد منهجًا وسطًا معتدلًا

منطقة تبوك
التلوث يخنق إيران

التلوث يخنق إيران

أبرز المواد
وكلاء إمارة جازان : الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تعزز مكانة وتقدم المملكة نحو المستقبل

وكلاء إمارة جازان : الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تعزز مكانة وتقدم المملكة نحو المستقبل

منطقة جازان

عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة

عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة
http://almnatiq.net/?p=804477
الدمام - فهد المريخي

يعيش الوطن هذه الأيام فرحة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ملكاً للمملكة العربية السعودية ، خمس سنوات مختلفة من جميع النواحي شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة على المستوى الداخلي وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي خارجياً ، وكل هذا التطور يعكس ما عرف عنه يحفظه الله من حكمة وبعد نظر وقراءة للتحديات التي تواجه الوطن ليتم تجاوزها والسير بهمة نحو مستقبل مشرق .

 

عرف الملك سلمان على مستوى العالم بحزمه ولينه فقد شاهدنا حزم الملك وثبات قرارته عندما يتطلب الموقف حزماً وتعامله باللين مع القضايا التي تساهم في توحيد الصف ولم شمل الأمة الإسلامية وهذا ما جعل مملكتنا الغالية ولله الحمد تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم ومواقفها تشكل ثقلاً على المستويين السياسي والاقتصادي ويأتي تقدم المملكة إلى المرتبة الأولى من بين ١٩٠ دولة في العالم في سرعة الاصلاحات والتطوير المستمر لدليل واضح على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين واننا نمضي قدماً لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ .

وإذا تحدثنا عن التحول الوطني فلا بد أن نتحدث عن القائد الملهم ولي العهد الاستثنائي الذي يقود مرحلة استثنائية فقد أصبحت رؤية المملكة 2030 حديث العالم وكيف أصبحنا نرى مخرجات هذه الرؤيا الطموحة تتحقق ونعيشها واقعاً ملموساً رأينا نتائجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

نحن نعيش في زمن استثنائي وبقيادة استثنائية وظروف مختلفة تجعلنا ننظر بفخر واعتزاز لهذا الوطن وقيادته متطلعين لمستقبل مشرق بإذن الله في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ، وحفظ الوطن وأبنائه وادام علينا نعمه .

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية : تنفيذ ١١٦ مشروع تنموي خلال الـ٤ سنوات الماضية بتكلفة بلغت اكثر من ٢.٨ مليار ريال

أمانة الشرقية : تنفيذ ١١٦ مشروع تنموي خلال الـ٤ سنوات الماضية بتكلفة بلغت اكثر من ٢.٨ مليار ريال
ملتقى “الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية ” يوصي بوضع استراتيجية إعلامية استشرافية

ملتقى “الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية ” يوصي بوضع استراتيجية إعلامية استشرافية
أمير الشرقية يدشن مبادرة شرقية خضراء غدًا الأحد

أمير الشرقية يدشن مبادرة شرقية خضراء غدًا الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*