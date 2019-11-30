عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة

الدمام - فهد المريخي

يعيش الوطن هذه الأيام فرحة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ملكاً للمملكة العربية السعودية ، خمس سنوات مختلفة من جميع النواحي شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة على المستوى الداخلي وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي خارجياً ، وكل هذا التطور يعكس ما عرف عنه يحفظه الله من حكمة وبعد نظر وقراءة للتحديات التي تواجه الوطن ليتم تجاوزها والسير بهمة نحو مستقبل مشرق .

عرف الملك سلمان على مستوى العالم بحزمه ولينه فقد شاهدنا حزم الملك وثبات قرارته عندما يتطلب الموقف حزماً وتعامله باللين مع القضايا التي تساهم في توحيد الصف ولم شمل الأمة الإسلامية وهذا ما جعل مملكتنا الغالية ولله الحمد تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم ومواقفها تشكل ثقلاً على المستويين السياسي والاقتصادي ويأتي تقدم المملكة إلى المرتبة الأولى من بين ١٩٠ دولة في العالم في سرعة الاصلاحات والتطوير المستمر لدليل واضح على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين واننا نمضي قدماً لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ .

وإذا تحدثنا عن التحول الوطني فلا بد أن نتحدث عن القائد الملهم ولي العهد الاستثنائي الذي يقود مرحلة استثنائية فقد أصبحت رؤية المملكة 2030 حديث العالم وكيف أصبحنا نرى مخرجات هذه الرؤيا الطموحة تتحقق ونعيشها واقعاً ملموساً رأينا نتائجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

نحن نعيش في زمن استثنائي وبقيادة استثنائية وظروف مختلفة تجعلنا ننظر بفخر واعتزاز لهذا الوطن وقيادته متطلعين لمستقبل مشرق بإذن الله في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ، وحفظ الوطن وأبنائه وادام علينا نعمه .