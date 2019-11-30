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رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

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رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=804480
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “ذكرى البيعة الخامسة، مناسبة مجيدة غالية على قلوبنا جميعًا نجدد من خلالها البيعة بالولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، ونفخر فيها بمسيرة العهد الزاهر والنهضة الشاملة لبلادنا في شتى المجالات، حتى أصبحت المملكة في هذا العهد الزاهر ركيزة أساسية بين أقرانها من دول العالم المتقدمة”.
وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “تجسدت شخصية وحنكة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في فرض الكثير من الإصلاحات وإقرار العديد من البرامج ومن أهمها “رؤية المملكة 2030″ التي تحقق قفزات كبيرة وسط متابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، ونحن في قطاع الرياضة تحديدًا حظينا بدعم لامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ولله الحمد، أثمر عن تسجيل قفزات كبيرة للغاية ولله الحمد والمنة، وضعت المملكة في مصاف الدول القيادية المؤثرة باستضافتها العديد من الفعاليات والبطولات الكبرى في مختلف الرياضات العالمية، فضلًا عن الدعم السخي والمالي الكبير الذي تحظى به المؤسسات الرياضية في بلادنا الغالية”.
واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ملكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز شأن مملكتنا الحبيبة في كل محفل وموقف، ويديم على بلادنا أمنها وأمانها وازدهارها في شتى المجالات.

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