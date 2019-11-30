احدث الأخبار

سلمان الحزم دمت لنا ذخراً
منطقة الباحة
 قائد قوات الدفاع الجوي : وطن شامخ في ظل قيادة حكيمة
أبرز المواد
 امين الباحة: تطل علينا ذكرى البيعة الخامسة والشعب السعودي يرفل بثياب العز والشموخ
منطقة الباحة
 أمير الباحة يلتقي أكثر من 1200 شاب وفتاة من أنحاء المملكة في لقاء مفتوح
منطقة الباحة
 رئيسا محكمة التنفيذ والأحوال الشخصيةببريدة يفتتحان مركز “شمل”
منطقة القصيم
 نائب أمير المدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة
أبرز المواد
 ترجمة قانونية
منطقة الرياض
 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة
المنطقة الشرقية
 مدير جامعة تبوك : ننعم ولله الحمد بحكومة رشيدة ، رسمت للبلاد منهجًا وسطًا معتدلًا
منطقة تبوك
 التلوث يخنق إيران
أبرز المواد
سلمان الحزم دمت لنا ذخراً

سلمان الحزم دمت لنا ذخراً

منطقة الباحة
قائد قوات الدفاع الجوي : وطن شامخ في ظل قيادة حكيمة

قائد قوات الدفاع الجوي : وطن شامخ في ظل قيادة حكيمة

أبرز المواد
امين الباحة: تطل علينا ذكرى البيعة الخامسة والشعب السعودي يرفل بثياب العز والشموخ

امين الباحة: تطل علينا ذكرى البيعة الخامسة والشعب السعودي يرفل بثياب العز والشموخ

منطقة الباحة
أمير الباحة يلتقي أكثر من 1200 شاب وفتاة من أنحاء المملكة في لقاء مفتوح

أمير الباحة يلتقي أكثر من 1200 شاب وفتاة من أنحاء المملكة في لقاء مفتوح

منطقة الباحة

سلمان الحزم دمت لنا ذخراً

سلمان الحزم دمت لنا ذخراً
http://almnatiq.net/?p=804509
 اوضح  مشرف فرع الكلية التقنية ببلجرشي المهندس / مشعل بن شباب الزهراني بان وطننا العزيز يحتفل بذكرى البيعة التاريخية الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ، وفي هذا اليوم نستذكر قيمة هذا العهد، ودلالاته التي لا تخفى على أحد، ويستشعرها كل مواطن سعودي مخلصاً لدينه ومليكه ووطنه ، وقد تحقق ولله الحمد لبلادنا الكريمة الرخاء والنماء في شتى نواحي الحياة منذ أن تولى مقاليد الحكم في هذا الوطن مكملا مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي أسسها وبنا كيانها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه عندما وحد هذه البلاد على كتاب الله وسنة رسوله ، وإرساء دعائم المحبة والإخاء ، وبنى مجداً نفخر به ، أكمله من بعده أبناؤه الملوك البررة الذين قدموا لهذا الكيان الشامخ الازدهار والتقدم ، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله .
     ولقد شهدت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في جميع الإتجاهات وعلى الأصعدة الاقتصادية والتعليمية والتنموية والاجتماعية والثقافية منوهين بالتنمية الشاملة التي يشهدها الوطن برؤية ثاقبة وبتطوير مدروس لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة .
    لقد سخر خادم الحرمين الشريفين أيده الله- منذ مبايعته في الثالث من ربيع الثاني من العام الف وأربعمائة وستة وثلاثون من الهجرة، جل وقته وجهده، وكل الإمكانات لخدمة الوطن والمواطن ، فشهدنا جميعًا أكبر وأضخم الميزانيات في تاريخ المملكة ، نتج عن ذلك اعتماد المشروعات المختلفة لينعم المواطن بكل سبل العيش الكريم وتوفر الاحتياجات، فقد استطاع – حفظه الله – بحكمته وفائق بصيرته أن يجعل هذا الوطن موطن الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية التي لم يشهدها أي موطن في عالمنا الذي يعيش من حولنا حيث جعل أمن الوطن والمواطن جل اهتمامه ، فقد سخر بفضل الله كل الإمكانات المادية والمعنوية لتنمية الإنسان والمكان التي هي أساس الأمن والاستقرار.
وما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة لا يمكن أن يحصر في كلمة، فذلك يحتاج إلى الكثير والكثير للحديث عنه».
    وفي هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي فرع الكلية التقنية ببلجرشي أن نجدد الولاء والوفاء والسمع والطاعة للقيادة الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لنا قيادتنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الذي عم خيره وعطاءه الوطن والمواطن ، وأن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية أعوام عديدة وأزمنة مديدة وقائد مسيرتنا في أتم الصحة والعافية والوطن وشعبه الوفي الأبي وقيادته الحكيمة في خير وأمان.

روابط ذات صلة

امين الباحة: تطل علينا ذكرى البيعة الخامسة والشعب السعودي يرفل بثياب العز والشموخ

امين الباحة: تطل علينا ذكرى البيعة الخامسة والشعب السعودي يرفل بثياب العز والشموخ
أمير الباحة يلتقي أكثر من 1200 شاب وفتاة من أنحاء المملكة في لقاء مفتوح

أمير الباحة يلتقي أكثر من 1200 شاب وفتاة من أنحاء المملكة في لقاء مفتوح
أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*