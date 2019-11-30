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وزارة العمل توافق على تأسيس جمعية رغدان للتنمية الاجتماعية

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وزارة العمل توافق على تأسيس جمعية رغدان للتنمية الاجتماعية

وزارة العمل توافق على تأسيس جمعية رغدان للتنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=804515
المناطق - الباحة
 صدر قرار معالي وزير العمل للتنمية الاجتماعية بالموافقة على طلب تأسيس جمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية، وأعرب صاحب المبادرة والداعم للمشروع  رجل الأعمال الشيخ  مشرف بن أحمد آل طاوي نيابة عن أسرة آل طاوي والأعضاء المؤسسين عن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل وللأهالي المتبرعين بأملاكهم الخاصة في سبيل هذا المشروع التنموي الخيري، وأضاف بأن الجمعية تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية والثقافية التي يحتاجها المجتمع دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي.
 كما عبر شيخ قبيلة بني خثيم الشيخ عبدالرحمن بن هاشم آل عدنان  عن سرور أهالي رغدان بموافقة معالي وزير العمل بتأسيس جمعية رغدان والتي سيكون لها الدور الفاعل في خدم الأهالي  كما قدم الشيخ آل عدنان شكره لأسرة آل طاوي الذين بادروا  بالمطالبة بتأسيس الجمعية  وللأهالي الذين تبرعوا من أملاكهم الخاصة من أجل إقامة هذا المشروع الحيوي ودعا الشيخ الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين  الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الثاقبة 2030  ،وقال معرف الحسام برغدان الأستاذ مهدي الكرت نثمن لآل طاوي ولجميع المتبرعين هذا المنجز الخيري ونقدر لهم هذا السخاء والعطاء ونبارك لأهالي رغدان موافقة تأسيس الجمعية والتي ستخدم شريحة واسعة من المجتمع وستكون علامة مضيئة تدفع للعمل بروح الفريق الواحد،  تجدر الإشارة أن جمعية رغدان ستقوم بأعمال استثمارية في حدود إمكانياتها بغرض تنمية مشاريعها وبرامجها الخيرية وإنشاء مركــــز للتدريب ومـــدرسة لتحفيظ القــرآن الكــــريم ومكتبة خيرية ورياض أطفال ودار حضانة وقاعات مناسبات كما تقدم خدمات عامة في جميع الأغراض الاجتماعية والخيرية والتنموية .

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