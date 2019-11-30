محافظ حفرالباطن: المملكة تحقق تنمية مستدامة و تطورات ملحوظة في جميع المجالات

حفرالباطن - فهد المريخي

أوضح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن في كلمة له بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين قائلاً “أبارك للوطن في ذكرى مناسبة بيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخامسة والتي تأتي علينا هذه الأيام ونحن نرفل بالأمن والأمان بحمد الله وفضله ثم بحنكة وسياسة ملك العزم والحزم وعضده وولي عهده الامين، في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول الجوار ويلات الحروب والنزوح من أماكن عيشهم”.

وأضاف سموه “نعم تأتي هذه المناسبة العزيزة وبلادنا المملكة العربية السعودية تحقق باحترافية عالية تنمية وطنية مستدامة، وتشهد جميع مناطقنا ومحافظاتنا تطورات ملحوظة في جميع المجالات وفي كل القطاعات بلااستثناء، وفي ذات الوقت تسابق الزمن وصولا للعالمية في مجالات عدة اقتصادية وسياسية وسياحية وعسكرية وعلمية فكرية وثقافية ورياضية، ولعل من بين الشواهد والبراهين ما حققته من قفزات سريعة ومذهلة في التنافسية العالمية، فضلاً عن أنها قطعت أشواطًا متميزة في الشفافية والإصلاحات الادارية والمالية ومواجهة الفساد، كما إن دخول المملكة بقوة وفاعلية واستضافة قمة قادة مجموعة العشرين الاقتصادية، والاستمرار في إكمال لبنات التنمية بجودة واتقان، وحماية الوطن وحراسة حدوده وكشف مخططات الأعداء والإجهاز على فلولهم وجيوبهم المؤيدين لهم، كل هذا وغيره كثير مما تمّ منذ تولى مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم دليل قوي وبرهان أكيد على حكمة وحنكة وعزم وحزم وفطنة قائد امتنا الملك سلمان، ومن خلال رؤية علمية متقنة ومدروسة يشرف عليها سمو ولي العهد حفظهما الله.

وأشار سموه إلى أن من واجب كل فرد منا ونحن نعيش هذه الذكرى الجميلة العزيزة على قلوب الجميع، أن نتذكر الدلالة العظيمة لهذه البيعة التي في عنق كل منا فتكون دافعاً ذاتياً لاستشعار مسئوليتنا المباشرة إزاء قيادتنا العازمة الحازمة التي نَدين لها بعد الله بالولاء والطاعة والعمل والعطاء، وفِي ذات الوقت نجدد ما عاهدنا الله عليه ثم ولاة أمرنا من قبل بأن نسمع ونطيع في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله، سائلاً المولى- عز وجل- أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يديم عزّنا وينصر جندنا ويبقي التفافنا حول مليكنا وولي عهده الأمين ولحمتنا الوطنية التي هي شرف الجميع.