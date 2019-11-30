احدث الأخبار

محافظ حفرالباطن: المملكة تحقق تنمية مستدامة و تطورات ملحوظة في جميع المجالات
المنطقة الشرقية
 وزارة العمل توافق على تأسيس جمعية رغدان للتنمية الاجتماعية
منطقة الباحة
 مدير جامعة الباحة بلادنا تعيش مرحلة مفصلية مملوءة بالمنجزات النوعية والقفزات العملاقة على جميع المستويات والأصعدة
منطقة الباحة
 سلمان الحزم دمت لنا ذخراً
منطقة الباحة
 قائد قوات الدفاع الجوي : وطن شامخ في ظل قيادة حكيمة
أبرز المواد
 امين الباحة: تطل علينا ذكرى البيعة الخامسة والشعب السعودي يرفل بثياب العز والشموخ
منطقة الباحة
 أمير الباحة يلتقي أكثر من 1200 شاب وفتاة من أنحاء المملكة في لقاء مفتوح
منطقة الباحة
 رئيسا محكمة التنفيذ والأحوال الشخصيةببريدة يفتتحان مركز “شمل”
منطقة القصيم
 نائب أمير المدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة
أبرز المواد
 ترجمة قانونية
منطقة الرياض
 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
محافظ حفرالباطن: المملكة تحقق تنمية مستدامة و تطورات ملحوظة في جميع المجالات

محافظ حفرالباطن: المملكة تحقق تنمية مستدامة و تطورات ملحوظة في جميع المجالات

المنطقة الشرقية
وزارة العمل توافق على تأسيس جمعية رغدان للتنمية الاجتماعية

وزارة العمل توافق على تأسيس جمعية رغدان للتنمية الاجتماعية

منطقة الباحة
مدير جامعة الباحة بلادنا تعيش مرحلة مفصلية مملوءة بالمنجزات النوعية والقفزات العملاقة على جميع المستويات والأصعدة

مدير جامعة الباحة بلادنا تعيش مرحلة مفصلية مملوءة بالمنجزات النوعية والقفزات العملاقة على جميع المستويات والأصعدة

منطقة الباحة
سلمان الحزم دمت لنا ذخراً

سلمان الحزم دمت لنا ذخراً

منطقة الباحة

محافظ حفرالباطن: المملكة تحقق تنمية مستدامة و تطورات ملحوظة في جميع المجالات

محافظ حفرالباطن: المملكة تحقق تنمية مستدامة و تطورات ملحوظة في جميع المجالات
http://almnatiq.net/?p=804519
حفرالباطن - فهد المريخي

 

 

أوضح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن في كلمة له بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين قائلاً “أبارك للوطن في ذكرى مناسبة بيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخامسة والتي تأتي علينا هذه الأيام ونحن نرفل بالأمن والأمان بحمد الله وفضله ثم بحنكة وسياسة ملك العزم والحزم وعضده وولي عهده الامين، في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول الجوار ويلات الحروب والنزوح من أماكن عيشهم”.

 

وأضاف سموه “نعم تأتي هذه المناسبة العزيزة وبلادنا المملكة العربية السعودية تحقق باحترافية عالية تنمية وطنية مستدامة، وتشهد جميع مناطقنا ومحافظاتنا تطورات ملحوظة في جميع المجالات وفي كل القطاعات بلااستثناء، وفي ذات الوقت تسابق الزمن وصولا للعالمية في مجالات عدة اقتصادية وسياسية وسياحية وعسكرية وعلمية فكرية وثقافية ورياضية، ولعل من بين الشواهد والبراهين ما حققته من قفزات سريعة ومذهلة في التنافسية العالمية، فضلاً عن أنها قطعت أشواطًا متميزة في الشفافية والإصلاحات الادارية والمالية ومواجهة الفساد، كما إن دخول المملكة بقوة وفاعلية واستضافة قمة قادة مجموعة العشرين الاقتصادية، والاستمرار في إكمال لبنات التنمية بجودة واتقان، وحماية الوطن وحراسة حدوده وكشف مخططات الأعداء والإجهاز على فلولهم وجيوبهم المؤيدين لهم، كل هذا وغيره كثير مما تمّ منذ تولى مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم دليل قوي وبرهان أكيد على حكمة وحنكة وعزم وحزم وفطنة قائد امتنا الملك سلمان، ومن خلال رؤية علمية متقنة ومدروسة يشرف عليها سمو ولي العهد حفظهما الله.

وأشار سموه إلى أن من واجب كل فرد منا ونحن نعيش هذه الذكرى الجميلة العزيزة على قلوب الجميع، أن نتذكر الدلالة العظيمة لهذه البيعة التي في عنق كل منا فتكون دافعاً ذاتياً لاستشعار مسئوليتنا المباشرة إزاء قيادتنا العازمة الحازمة التي نَدين لها بعد الله بالولاء والطاعة والعمل والعطاء، وفِي ذات الوقت نجدد ما عاهدنا الله عليه ثم ولاة أمرنا من قبل بأن نسمع ونطيع في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله، سائلاً المولى- عز وجل- أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يديم عزّنا وينصر جندنا ويبقي التفافنا حول مليكنا وولي عهده الأمين ولحمتنا الوطنية التي هي شرف الجميع.

روابط ذات صلة

عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة

عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي : خمس سنوات شهد الوطن خلالها تطورات نوعية في شتى مناحي الحياة
أمانة الشرقية : تنفيذ ١١٦ مشروع تنموي خلال الـ٤ سنوات الماضية بتكلفة بلغت اكثر من ٢.٨ مليار ريال

أمانة الشرقية : تنفيذ ١١٦ مشروع تنموي خلال الـ٤ سنوات الماضية بتكلفة بلغت اكثر من ٢.٨ مليار ريال
ملتقى “الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية ” يوصي بوضع استراتيجية إعلامية استشرافية

ملتقى “الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية ” يوصي بوضع استراتيجية إعلامية استشرافية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*